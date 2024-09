Riesenrad evakuiert Defekte Kabel sorgen für Stromausfall auf Stadtfest in Usingen

Im Hochtaunuskreis ist am Samstagabend großflächig der Strom ausgefallen. Ein Riesenrad in Usingen wurde per Kurbelantrieb evakuiert. Der Netzbetreiber hat die Ursache gefunden.

Stand: 08.09.24, 19:35 Uhr Link kopiert!









Das Riesenrad auf dem Usinger Laurentiusmarkt ohne Strom - die Fahrgäste mussten händisch rausgeholt werden. Bild © Mike Seeboth

Link kopiert!









Audiobeitrag Bild © Mike Seeboth | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Besonders betroffen war Usingen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem am Wochenende stattfindenden Usinger Laurentiusmarkt liefen Fahrgeschäfte mit Notstrom der Feuerwehr. Fahrgäste, die während des Stromausfalls kurze Zeit in einem Riesenrad feststeckten, wurden per Handbetrieb herausgeholt. Verletzt worden sei niemand, aber bei vielen der Besucherinnen und Besuchern habe der Vorfall für einen Schrecken gesorgt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Netzbetreiber Syna suchte am späten Abend nach dem Fehler. Wie Syna am Sonntag mitteilte, begann der Stromausfall gegen 20.30 Uhr. Betroffen gewesen seien Teile von Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Bad-Homburg, Oberursel-Oberstedten, Friedrichsdorf und Rosbach-Rodheim (Wetterau). Ursache war Kabel-Defekt Ursache des Stromausfalls seien defekte Kabel im Erdreich gewesen. Mit Netzumschaltungen habe man einen Großteil der betroffenen Bereiche nach rund 75 Minuten wieder mit Strom versorgen können. Die letzten Haushalte seien gegen 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag wieder am Netz gewesen. Nun liefen die Reparaturarbeiten. In Usingen gingen gegen 22.30 Uhr die Lichter wieder an. Der Laurentiusmarkt konnte fortgesetzt werden. Zwischenzeitlich hatten die Betreiber erwogen, das Fest auszusetzen. Stromausfälle auch am Sonntag Am Sonntagvormittag kam es im Hochtaunuskreis zu weiteren Stromausfällen im Bereich des Netzbetreibers Syna. Betroffen waren erneut Teile von Bad Homburg, Oberursel, Friedrichsdorf und Wehrheim, wie Syna mitteilte. Defekte Kabel im Erdreich seien die Ursache. Viele Haushalte seien nach 75 Minuten, die letzten gegen 17.15 Uhr wieder am Netz gewesen.