Leyhe-Bruchlandung bei Tournee-Auftakt

Diese Zeit rund um Silvester ist ja auch immer die Zeit der temporären Skisprung-Fans. Es ist mal wieder Vierschanzentournee und Sport-Deutschland will die Adler flieeeeeegen sehen. Ich sag', wie es ist: Was genau diesen Sport so populär macht, erschließt sich mir nicht. Ein Blick durch die hessische Brille auf das erste Springen am gestrigen Sonntag in Oberstdorf sei natürlich dennoch gestattet: Unser Willinger Stephan Leyhe hat dabei aber noch – sagen wir – Luft nach oben. Leyhe schied im ersten Durchgang aus und wurde Drittletzter. Im ZDF fasste er seinen Nachmittag mit genau einem Wort zusammen: "Totalabsturz". Soll an Silvester ja mal vorkommen.