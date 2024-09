Verkehr: Viel los - trotz früher Uhrzeit

Wenn ich zum tickern ins Büro komme, ist mein erster Gang zum Wasserhahn (Flasche auffüllen) - mein zweiter aber zur Verkehrsredaktion, um zu erfragen, was in der Nacht auf den Straßen passiert ist. Und meine Kollegin Nele begrüßte mich heute mit den Worten: "Viiel zu viel, obwohl es noch so früh ist".

Auf der A3 ist in Richtung Köln zwischen Kelsterbach und Mönchhof-Dreieck jetzt schon 3 km Stau - und Sie brauchen 20 bis 30 Minuten länger auf diesem Streckenabschnitt. Hier ist ein SUV ungebremst in eine Nachtbaustelle gefahren und mit einem Laster zusammengeprallt. Und auch sonst ist heute ordentlich was in unserem Transit-Bundesland los.