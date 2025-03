Mehr als 60 Tonnen Munition und Munitionsteile geborgen

Mehr als 60 Tonnen Munition und Munitionsteile sind im vergangenen Jahr geborgen worden. Das hat das Regierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, bei dem der Kampfmittelräumdienst für ganz Hessen angesiedelt ist. Weltkriegsbomben machen demnach nur einen relativ kleinen Anteil der insgesamt gefundenen Munition aus.

Wie viele Bomben in Hessen noch unter der Erde liegen, lässt sich nicht sagen. Schon in der Kriegszeit und in den Nachkriegsjahren wurden Blindgänger geräumt – wie viele, ist nicht bekannt. "Eine Erhebung von Blindgängerfunden erfolgte erst in viel späteren Jahren", sagte ein Sprecher des Kampfmittelräumdienstes. Den Experten liegen aber Kriegsluftbilder vor, die vermuten lassen, dass auf die Einsatzkräfte noch einiges an Arbeit zukommt.