Hutzelfeuer brennen wieder

Es folgt ein Gastbeitrag aus dem Studio Osthessen:

Am Sonntagabend brennt es wieder lichterloh in Osthessen. Denn dann werden die Hutzelfeuer gefeiert. Die Brauchtumsfeuer sollen den Winter vertreiben. Dafür werden eingesammelte Weihnachtsbäume, Reisig und Heckenschnitt zu großen Haufen mehrere Meter hoch aufgetürmt und angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr und Vereine organisieren das meist. Wer es also am Sonntagabend irgendwo Flammen lodern sieht - keine Sorge: Es könnte ein Hutzelfeuer sein.

In Osthessen werden an zahlreichen Orten Hutzelfeuer entzündet, zum Beispiel am Antonius-Park in Fulda, in Künzell, Petersberg und Poppenhausen in der Rhön.