Protestcamp der Letzten Generation in Kassel

Wie bereits in diesem Ticker erwähnt, plant die Klimagruppe Letzte Generation ab heute eine Vielzahl von Protestaktionen rund um den Kassel Airport. Dazu hat die Gruppe eigenes ein Camp in Kassel errichtet, wo viele der Aktivistinnen und Aktivisten schlafen werden. Das Camp steht in der Goetheanlage, heute Morgen sind schon Leute vorbeigekommen und haben die Aktivisten, die dort auf Campingstühlen im Schlafsack saßen, in ein Gespräch verwickelt, wie meine Kollegin Stefanie Küster erlebt hat. Um 15 Uhr soll das Camp offiziell eröffnet werden, um 16 Uhr soll der Protest starten.

Alle Menschen sind im Camp und bei den Aktionen willkommen, erzählte ein Aktivist meiner Kollegin. Dazu würden sonntags immer Workshops angeboten. Die Letzte Generation will in Kassel in den kommenden Wochen gegen den Kassel Airport in Calden protestieren. Der Flughafen mache jährlich Millionenverluste und werde mit Steuergeldern künstlich am Leben erhalten, lautet die Kritik.