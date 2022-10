Betrunkene Frauen lösen Polizeieinsatz in Frankfurt aus

Gegen bisschen Feiern, vor allem am Wochenende, hat ja niemand was. Aber wenn es so ausartet wie bei zwei Frauen am Freitagabend in Frankfurt, wird es unschön. Die 65- und die 52-Jährige tranken in einem Café im Hessen-Center im Osten der Stadt offensichtlich deutlich zu viel Alkohol. Im Laufe des Abends wurden sie laut Polizei immer dreister, zerstörten Gläser, beleidigten den Kellner und prellten schließlich die Zeche. Statt nach Hause gingen sie danach noch in den Supermarkt des Centers und versuchten, einen Sekt zu klauen. Auch die hinzugerufene Polizei durfte sich einiges anhören. Gegen die Festnahme wehrten sich die Frauen mit Tritten und Schlägen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,5 Promille. Jetzt müssen sich die Frauen auf einige Anzeigen gefasst machen.