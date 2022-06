Verletzte bei Busunfall am Darmstädter Kreuz

Bei einem Busunfall am Darmstädter Kreuz sind heute früh mehrere Jugendliche verletzt worden. Der Reisebus aus den Niederlanden verpasste nach Polizei-Angaben die Abfahrt von der A5 zur A67, zog "im letzten Moment" nach links und krachte in eine Baustellenabsicherung. An Bord waren 15 Jugendliche. Zwei von ihnen wurden schwerer, sieben leicht verletzt.

Die Warnbaken wurden stark beschädigt, die rechte Fahrbahn war gesperrt. Der Reisebus konnte nicht weiterfahren, die Jugendlichen sollten mit einem Ersatzbus Richtung Holland fahren. In der Nacht war nach Angaben der Polizei an gleicher Stelle ein Lastwagen in die Baustelle gefahren – offenbar ohne weitere Folgen.