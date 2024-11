Regen kommt - aber auch Schnee?

Für heute hatten wir Ihnen auf Hessens Bergen ja die ersten Schneeflocken der Saison in Aussicht gestellt. Mal sehen, ob es tatsächlich so kommt. In der aktuellen Vorhersage der hr-Meteorologen ist nur noch von leichtem Regen die Rede. Dieser breitet sich im Tagesverlauf von Nord nach Süd aus. Grau und trüb ist es aber auch schon am Vormittag, die Sonne schafft es kaum durch die dicke Wolkendecke. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad im Upland und 9 Grad in Südhessen, auf den hessischen Bergen zwischen 1 und 4 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag ist immer wieder mit Regen oder Nieselregen zu rechnen.