Für Schlittenfahrten und Schneeballschlachten dürfte es noch nicht reichen, aber auf Hessens Bergen könnten in der kommenden Woche die ersten Schneeflocken fallen. Grund ist ein Wetterumschwung, der in tieferen Lagen vor allem Regen mitbringt.

Ein paar erste Schneeflocken könnte man in der kommenden Woche in den Hochlagen abbekommen.

Ein paar erste Schneeflocken könnte man in der kommenden Woche in den Hochlagen abbekommen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Mitte der Woche könnten in Hessen die ersten Schneeflocken der Saison fallen. Wie hr-Wetterexperte Mark Eisenmann am Sonntag erklärte, ist in den Hochlagen ab rund 700 Metern - also etwa in der Rhön oder auf den höchsten Bergen im Taunus - am Mittwoch mit "ein paar Flocken" zu rechnen.

Temperaturen noch über null Grad

"Viel wird das aber nicht", sagte Eisenmann. Von einem Wintereinbruch könne noch nicht die Rede sein. Schließlich werden die Temperaturen selbst in den höheren Lagen voraussichtlich noch knapp über null Grad bleiben.

"Aber auch bei einem Grad kann der Regen dann auch mal zu Schnee werden", so Eisenmann. Das sei für Mitte November nicht ungewöhnlich.

Wetterumschwung sorgt für Regen

Regen wird es laut dem Meteorologen in der kommenden Woche hingegen schon am Montag in weiten Teilen Hessens geben. "Ein Tief zieht von der Nordsee aus herein und bringt diese Wetteränderung mit sich, nachdem wir lange Zeit Hochdruckwetter in Hessen hatten", sagte er.

An den Temperaturen ändere das aber nicht viel, am Montag werden Höchstwerte zwischen sechs und elf Grad erwartet.

Wintereinbruch möglich

Also erstmal noch kein Wintereinbruch in Hessen? "Manche Modelle deuten darauf hin, dass es in der Woche darauf so weit sein könnte", sagte Eisenmann. Eine Vorhersage dazu sei aktuell aber noch "im Glaskugelbereich" und lasse sich erst Ende der kommenden Woche besser absehen.