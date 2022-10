No Angels-Liebe in der Batschkapp

"I wanna be daylight in your eyes" - da bekomme ich gleich einen Ohrwurm. 22 Jahre ist es inzwischen her, dass die "No Angels" als erste Gewinnerband der Castingshow "Popstars" hervorgingen. Und ich denke, das kann man sagen: Mit vier Nummer-eins-Alben und vier Nummer-eins-Hits in Deutschland ist sie bis heute die erfolgreichste Band, die die Sendung hervorgebracht hat (okay, "Monrose" waren auch noch bekannt, aber erinnern Sie sich an "Some & Any" oder "Room2012"? Ich musste jedenfalls googlen.)

Aber zurück zu den No Angels: Gestern haben die vier Sängerinnen auf ihrer Jubiläumstour in Frankfurt Halt gemacht und die Batschkapp "zum Schreien" gebracht, wie meine Kollegin Anne Heigel schreibt, die sich die Show angesehen hat. Ihren ganzen Konzertbericht finden Sie hier.