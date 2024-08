Blaualgen an Grube Prinz von Hessen in Darmstadt

Die Stadt Darmstadt warnt vor einer erhöhten Konzentration von Blaualgen an der Grube Prinz von Hessen. Die Konzentration habe sich angesichts hoher Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung innerhalb von vier Tagen verdoppelt und entspreche nun der Warnstufe 2 des Umweltbundesamts.

Bürger wurden aufgerufen, Kinder nicht dort spielen zu lassen, wo sich grüne Teppiche gebildet haben. Hunde sollen in diesen Bereichen nicht in das Wasser gelassen werden. Tauchen oder Wassersport seien zu vermeiden. Nach dem Baden soll man gründlich duschen.

Die Stadt schließt ein komplettes Badeverbot nicht aus, sollte sich die Situation verschärfen. Die Cyanobakterien können Haut- und Augenreizungen verursachen. Wird belastetes Wasser geschluckt, kann dies zu Magen-Darm-Beschwerden führen.

In diesem Sommer waren bereits weitere Seen in Hessen von Blaualgen betroffen gewesen, unter anderem der Wißmarer See nahe Gießen und der Schultheis-Weiher in Offenbach. Hinweise auf die Cyanobakterien gab es zudem in zwei Seen im Kreis Hersfeld-Rotenburg.