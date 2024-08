Mehrfamilienhaus in Flammen Toter bei Wohnungsbrand in Sontra

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Sontra ist ein Mann ums Leben gekommen. Bereits am Samstagabend hatte es ebenfalls im Werra-Meißner-Kreis gebrannt - in einem Einfamilienhaus.

Die Feuerwehr im Einsatz in Sontra.

Audiobeitrag Bild © Hessennews TV | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Das Feuer brach laut Polizei am Sonntagvormittag in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Sontra (Werra-Meißner) aus. Im Wohnzimmer entdeckte die Feuerwehr eine männliche Leiche. Die Identität des Toten werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass der Mann bei dem Brand ums Leben gekommen ist. Eine 87 Jahre alte Bewohnerin hatte die Wohnung eigenständig verlassen können und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Das Mehrfamilienhaus brannte komplett. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wie der Brand entstand, war zunächst unklar. Brand zerstört Einfamilienhaus in Eschwege Dieses Einfamilienhaus in Oberdünzebach wurde durch einen Brand zerstört. Bild © Hessennews TV Ein weiterer Brand im Werra-Meißner-Kreis war am Samstagabend aus Eschwege gemeldet worden. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Oberdünzebach aus - vermutlich im Dachgeschoss. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.