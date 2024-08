Aktion "Licht aus, Sterne an" in der Rhön

Apropos Blick in den dunklen Nachthimmel:

In der Nacht zum Sonntag schalten viele Kommunen die Lichter aus – nicht nur in Hessen, sondern auch in Bayern und Thüringen. Sie wollen ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung setzen und schalten deshalb einen Teil der öffentlichen Straßen- beziehungsweise Gebäudebeleuchtung zeitweise ab.

So soll der Nachthimmel im Sternenpark Rhön wieder erlebbar gemacht werden, zum Beispiel in Gersfeld, in Künzell, im Zentrum von Tann und in Ehrenberg. Auch Fulda selbst beteiligt sich: Der Dom, die Orangerie und der Frauenberg sind dabei.