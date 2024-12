Immer wieder Unfälle mit Fußgängern auf Gleisen

Hochgefährliche Abkürzung: Wer unerlaubt über Bahngleise läuft, bringt sich nicht nur in Lebensgefahr. Es drohen auch empfindliche Strafen. Nach Zahlen der Bundespolizeidirektion in Koblenz werden in Hessen jährlich etwa eine hohe dreistellige Anzahl solcher Fälle bekannt.

"Das diesbezügliche Dunkelfeld dürfte um ein Vielfaches höher liegen", erläuterte eine Sprecherin. Die Bundespolizeidirektion ist für das Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz zuständig. "Oftmals nutzen Personen den Weg über die Gleise, um Zeit zu sparen, um den Zug rechtzeitig zu erreichen oder Verspätungen zu vermeiden."

In den vergangenen Monaten seien vermehrt Fälle an den Bahnhöfen Maintal-Ost, Hanau-Nord sowie in Weimar-Niederweimar bekannt. Auch Bauarbeiten an den Bahnhöfen Immenhausen (Kassel) und in Herbstein-Stockhausen führten dazu, dass Menschen verbotenerweise die Gleise überschreiten.