Durch Wind und Regen: Darmstädter Schüler laufen nach Wiesbaden

Gestern haben sich insgesamt acht Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Arheilgen in Darmstadt auf den Weg nach Wiesbaden gemacht - zu Fuß und mit selbstgebastelter, nachhaltiger Ausrüstung. Wir haben im Ticker berichtet. Mit ihrer sogenannten "Baum-Tour" wollen sie Spenden sammeln für ein Aufforstungsprojekt im Oberzenter Stadtteil Beerfelden (Odenwald). Nachdem sich die Gruppe am Morgen unter dem Jubel der restlichen Schülerschaft auf den Weg gemacht hatte, gestaltete sich der gestrige Tag etwas beschwerlicher als angenommen. Der Regen setzte den Wandernden doch ziemlich zu. Durchnässt kamen sie am Abend nach langem Fußmarsch in Trebur (Groß-Gerau) an, wo sie in einem Bauwagen Unterschlupf fanden.

"In dem Wagen war es etwas eng, aber immerhin konnten wir unsere Sachen trocknen", sagte der betreuende Lehrer Thomas Bößler Heuberger heute Morgen. "Aber wir sind ausgeschlafen und machen uns jetzt mit frischer Energie auf in Richtung Wiesbaden." Die Jugendlichen hoffen, dass sich ihre mühsame Tour auch lohnt und genug Spenden für das Aufforstungsprojekt zusammenkommen. Das Geld wollen sie dann an den Landesbetrieb Hessenforst übergeben, damit dieser davon Bäume pflanzen kann. In Wiesbaden trifft sich die Gruppe zudem noch mit Vertreterinnen und Vertretern von Umwelt- und Kultusministerium.