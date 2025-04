Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch rund 700 Paar Badeschuhe von einem Sattelzug bei Lohfelden (Kassel) entwendet.

Der Wert der Beute beträgt über 20.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Dienstag auf dem Gelände der Rastanlage an der A7 abgestellt. Am Mittwochmorgen bemerkte er den Diebstahl.