100.000 Euro Schaden Leerstehendes Hotel in Flammen

Ein leerstehendes Hotel in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) ist am Mittwochmorgen in Brand geraten.

Wie die Polizei berichtete, schließt sie Brandstiftung als Ursache nicht aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.