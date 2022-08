Nach dem Leichenfund in der Wetterau wollen die Ermittler am Montag weitere Details bekanntgeben. Eine vermisste 14-Jährige war tot aufgefunden worden. Laut Medienberichten ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Montagnachmittag über den Tod einer 14-Jährigen aus dem südbadischen Gottenheim informieren. Ihre Leiche war am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort am Teufelsee in Echzell (Wetterau) gefunden worden.

Der kleine See liegt im Naturschutzgebiet zwischen Echzell und Reichelsheim und wird gerne für Ausflüge genutzt. Dass es sich um die seit Tagen vermisste Schülerin aus Baden-Württemberg handelt, hatte eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben.

Medienbericht: Verdächtiger in Kassel festgenommen

Die Umstände des Todes sind bislang nicht bekannt – es gibt allerdings Medienberichte mit einigen Details. Die Polizei machte dazu am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben. "Wir bitten um Verständnis, dass wir über die bisherige Pressemitteilung hinaus keine Auskunft geben können", sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Die Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft findet in Freiburg statt.

Wie die Bild berichtete, wurde ein Tatverdächtiger von den Ermittlern schon am Donnerstag in Kassel festgenommen. Er soll demnach die Polizei zu der Leiche des Mädchens im See geführt haben. Nach Informationen der Zeitung wurden in der Wohnung des Verdächtigen Kleidungsstücke des Mädchens gefunden. Der Schwarzwälder Bote meldete, dass die 14-Jährige einem vorbestraften Sexualstraftäter zum Opfer gefallen sein soll, nachdem sie sich in einem Chat kennengelernt haben.

Seit mehreren Tagen vermisst

Das Mädchen hatte am 21. Juli gegen 18 Uhr ihr Elternhaus in Südbaden verlassen und wurde seitdem vermisst . Eine große Suche der Polizei auch mit Hunden und Hubschrauber brachte keine Ergebnisse. Die Ermittler waren unzähligen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Auch nach möglichen Zeugen wurde gesucht.