Zum 14. Mal in diesem Jahr geht ein Lotto-Gewinn in Millionenhöhe nach Hessen: Eine Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet hat eine Summe von 3.377.777 Euro gewonnen.

Wie Lotto Hessen am Montag mitteilte, hatte die Frau aus dem Main-Taunus-Kreis im sogenannten Spiel 77 mit allen sieben richtigen Zahlen einen "Volltreffer" getippt. Als einzige Person bundesweit hatte sie in der Samstagsziehung demnach die Zahlenfolge "0 6 0 9 7 2 4" richtig vorausgesagt. Deshalb müsse sie sich den Gewinn von 3.377.777 Euro mit niemandem teilen.

Der Betrag werde in den kommenden Tagen auf ihr Konto überwiesen, da die Frau bei ihrer Tippabgabe ihre Kundenkarte eingesetzt habe. Die Frau habe für den Lottoschein 9,95 Euro eingesetzt.

Mehr Lotto-Millionäre als im vergangenen Jahr

Im laufenden Jahr sei die Spielerin bereits die 14. Person aus Hessen, die sich über einen Lotto-Gewinn in Millionenhöhe freuen darf. Die bislang höchste Summe des Jahres ging im Mai mit 15,3 Millionen Euro an einen Spieler im Main-Kinzig-Kreis.

Mit der Gewinnerin der Samstagsziehung gibt es schon jetzt mehr hessische Lotto-Gewinnerinnen und -Gewinner aus Hessen als im kompletten vergangenen Jahr, in dem 13 Menschen aus Hessen Lotto-Gewinne in der Höhe erzielt hatten.

Gleichzeitig hatten in dem Jahr so viele Menschen wie noch nie im Bundesland Lotto gespielt, was Lotto Hessen einen Rekord-Umsatz beschert hatte.