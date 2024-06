15-Jährige im Bus in Frankenberg belästigt

Ein Unbekannter hat am Freitag eine 15-Jährige an einer Haltestelle und im Bus in Frankenberg sexuell belästigt und leicht verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, berührte er die Jugendliche mehrfach an Oberschenkeln und Brüsten. Als die 15-Jährige sich wehrte, schlug er ihr mit dem Handy auf den Mund, verletzte sie und floh.