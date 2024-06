In Hanau steht ein 15-Jähriger unter dem Verdacht des versuchten Mordes.

Nach Angaben vom Sonntag soll er am Vorabend einem 36-Jährigen an einem Busbahnhof ohne erkennbaren Grund ins Gesicht getreten haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Aufzeichnungen einer Videokamera belegten die Tat, teilten die Beamten mit. Der 15-Jährige wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung im Schlossgarten festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an.