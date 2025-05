Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Bad Orb

Schaden von mindestens 200.000 Euro ist am Sonntag bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bad Orb (Main-Kinzig) entstanden.

Der Brand griff von der Terrasse auf das Gebäude über. Bild © Medienkontor Fulda

Laut Polizei brach das Feuer vermutlich im Bereich der Terrasse aus und griff dann auf das Haus über. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Auch ein Nachbarhaus wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine fahrlässige Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.