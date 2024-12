15 Ordnungswidrigkeiten in 40 Wettbüros

Bei Kontrollen in 40 Wettbüros in Frankfurt sind am Montagabend 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.

Veröffentlicht am 03.12.24 um 11:03 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt wurden Minderjährige eingelassen und unzulässige Spielautomaten festgestellt. Bei besonders gravierenden Verstößen kann die Betriebserlaubnis widerrufen werden. Zwei solcher Widerrufsverfahren wurden eingeleitet. In Hessen existieren laut RP derzeit 322 erlaubte Wettvermittlungsstellen. In 135 Fällen wurde demnach die Erlaubnis in diesem Jahr erteilt. In 47 Fällen steht ein Widerrufsverfahren an.