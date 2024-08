In Jossgrund ist ein Jugendlicher bei einem Unfall mit einem Trakor schwer verletzt worden. Sein Vater war auf einem Bauernhof mit Rangierarbeiten beschäftigt, als der 16-Jährige stolperte.

Bei dem Traktor-Unfall in Jossgrund (Main-Kinzig) erlitt der 16 Jahre alter Jugendliche am Freitag so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren der Jugendliche und sein 46 Jahre alter Vater gemeinsam mit Abladearbeiten auf einem Bauernhof im Ortsteil Lettgenbrunn beschäftigt.

Mit Vorderreifen über Füße und Beine gefahren

Der 46-Jährige rangierte demnach den Traktor. Sein Sohn sei zunächst auf das Trittbrett des Fahrzeugs gesprungen und nach einer kurzen Absprache mit seinem Vater danach wieder rückwärts hinunter.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Dabei soll der Junge gestolpert und zu Boden gefallen sein. Sein Vater bemerkte dies nach Polizei-Anhaben nicht und fuhr versehentlich mit dem linken Vorderreifen über Füße und Beine des Jungen.