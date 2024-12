Beim Zusammenprall mit einem Auto ist ein 16 Jahre alter Mopedfahrer in Osthessen ums Leben gekommen. Offenbar war er in einer Kurve auf die Gegenspur gefahren.

Der tödliche Unfall habe sich am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Schenklengsfeld-Hilmes und Friedewald-Motzfeld (Hersfeld-Rotenburg) ereignet, teilte die Polizei mit. Eine 29-Jährige sei mit ihrem Auto Richtung Hilmes gefahren, als ihr in einer S-Kurve der 16-Jährige auf seinem Moped entgegenkam.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Autofahrerin unverletzt

Mutmaßlich fuhr der Mopedfahrer auf die Gegenspur, wo er in das Auto prallte, wie es in dem Polizeibericht weiter hieß. Dabei sei der Jugendliche so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Ein Gutachter soll klären, warum der junge Fahrer in den Gegenverkehr geriet. Hinweise auf Straßenglätte zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Bereich lagen der Polizei nicht vor. Die Kreisstraße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.