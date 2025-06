Betrunkener Autofahrer landet mit Wagen in Hanauer Schwanenbrunnen

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in einem Kreisverkehr in Hanau die Kontrolle über seinen Wagen verloren, einen Grünstreifen überquert und ist mit ihm im Becken eines historischen Schwanenbrunnens gelandet.

Veröffentlicht am 15.06.25 um 11:54 Uhr







Der Pkw musste aus dem Brunnenbecken gehoben werden. Der Sockel des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Brunnens wurde beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 38-Jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Die Schadenshöhe wird auf 55.000 Euro geschätzt