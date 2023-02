17-Jähriger verursacht schweren Brand in Mehrfamilienhaus

Einen Schaden von mindestens 100.000 Euro hat in der Nacht zum Samstag ein 17-Jähriger verursacht, weil er im Wohnzimmer seiner Familie einen Müllbeutel anzündete.

Wie die Polizei berichtete, mussten von den 14 Menschen in dem Mehrfamilienhaus in Limburg (Limburg-Weilburg) 7 mit Hilfe von Drehleitern aus dem verrauchten Haus gerettet werden. Die anderen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Das Haus im Stadtteil Lindenholzhausen ist vorerst nicht mehr bewohnbar.