19-Jährige bei Überfall in Unterführung verletzt

Eine 19-Jährige ist in Neustadt (Marburg-Biedenkopf) von zwei unbekannten Männer in einer Unterführung geschlagen und verletzt worden.

Das Duo hatte die Frau in einer Unterführung erst um eine Zigarette angesprochen. Dann forderten sie Geld. Schließlich schlug einer der Täter der 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, zudem erlitt sie eine Schnittwunde am Arm, teilte die Polizei am Sonntag zu dem Vorfall vom Freitag mit. Die Täter flüchteten ohne Beute.