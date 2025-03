Bei einem Wildunfall nahe Freiensteinau (Vogelsberg) ist ein 19 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war er einem Reh ausgewichen. Dabei hatte sich sein Wagen neben der Fahrbahn überschlagen und war gegen einen Leitpfosten geprallt. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Den Schaden gab die Polizei mit rund 5.000 Euro an.