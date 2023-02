In Limburger Diskothek

In Limburger Diskothek 19-Jähriger belästigt Frau und schlägt Begleiter

Ein 19-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen eine Gleichaltrige in einem Club in Limburg sexuell belästigt und einen 51-Jährigen verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fasste er der Frau ins Dekolleté. Als ihr Begleiter ihn zur Rede stellte, habe der Beschuldigte den Mann geschlagen und getreten. Der 51-Jährige erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Gegen den Angreifer wird ermittelt.