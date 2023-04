20 Festnahmen am Flughafen

Innerhalb von 13 Stunden hat die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen 20 Haftbefehle vollstreckt.

So wurde etwa ein 49-Jähriger festgenommen, der im vergangenen Jahr einen Immobilienmakler aus der Wetterau bedroht haben soll, wie die Polizei am Donnerstag meldete. mitteilte. Er kam in U-Haft. Andere wurden nach ihrer Festnahme freigelassen, weil sie Geldstrafen bezahlten.