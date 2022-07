Suchaktion am Egelsbacher See

Suchaktion am Egelsbacher See Bild © 5.vision.media

Ein 20 Jahre alter Mann ist vor den Augen seiner Begleiter in einem See bei Egelsbach vermutlich ertrunken. Er mit einer Luftmatratze auf dem Gewässer unterwegs, als diese die Luft verlor.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen war der 20-Jährige am Dienstagabend mit Freunden am Egelsbacher See im Kreis Offenbach baden. Schwimmen ist an dem in unmittelbarer Nähe zum Langener Waldsee gelegenen kleinen Baggersee eigentlich verboten, weil dort Kies abgebaut wird.

Suche abgebrochen

Der Mann aus Neu-Isenburg war laut Polizei mit einer Luftmatratze ins Wasser gegangen. Dann habe die Luftmatratze Luft verloren und der Mann sei untergegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die eingeleitete Suche sei nach zwei Stunden abgebrochen worden.

Man gehe nicht davon aus, dass der Mann noch lebe. Am Mittwoch soll versucht werden, die Leiche zu bergen. Der See ist laut Polizei bis zu zwölf Meter tief.