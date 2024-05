Radfahrer nach Unfall in Hainburg gestorben

Nachdem er am Dienstag im Ortsteil Klein-Krotzenburg in Hainburg (Offenbach) beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden war, ist ein 70-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag gestorben.

Der Mann soll an einer Kreuzung einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben. Beim Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.