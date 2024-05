In Frankfurt dürfen in den städtischen Bädern künftig alle Menschen mit freiem Oberkörper schwimmen gehen. Die Koalition spricht von einem wichtigen Schritt zur Geschlechtergerechtigkeit.

Mehr Geschlechtergerechtigkeit in Frankfurt: In den städtischen Schwimmbädern dürfen künftig auch Frauen mit freiem Oberkörper baden. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend beschlossen.

Die Regelung gelte, sobald die Bäderbetriebe ihre Badeordnung entsprechend angepasst haben, hieß es. Zumindest eine Badehose bleibe aber weiterhin vorgeschrieben.

Frankfurt folgt Wiesbaden

Den entsprechenden Antrag hatte die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt im März gestellt. "Mit der Umsetzung des Antrags wollen wir sicherstellen, dass Menschen aller Geschlechter selbstbestimmt über das Tragen eines Oberteils in Frankfurts Bädern entscheiden dürfen", begründete die Volt-Fraktion. Es handele sich um einen wichtigen Schritt hin zur Geschlechtergerechtigkeit.

Frankfurt folgt damit der Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort ist das Oben-ohne-Schwimmen seit vergangenem Juli erlaubt. Bürgermeisterin und Gleichstellungsdezernentin Christiane Hinninger (Grüne) sprach von einem Beschluss zur Gleichberechtigung aller Menschen.