Drei Unbekannte haben am Sonntagabend einen 21-Jährigen in der Innenstadt in Wiesbaden angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt das Opfer Schnittverletzungen. Er sei zudem am Boden liegend getreten worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Polizei sucht Zeugen.