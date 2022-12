Am Donnerstagmorgen haben drei Unbekannte einen 21-Jährigen in Schwalmstadt (Schwalm-Eder) überfallen und ihm Handy und Bargeld geraubt.

Am Bahnhof wurden der Schwalmstädter und ein Begleiter von den drei angesprochen und verfolgt. In der Bahnhofstraße griffen sie den 21-Jährigen an, schlugen ihn und warfen ihn zu Boden.