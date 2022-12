Ein 22-Jähriger, der am 16. Dezember bei einem Autounfall in Kaufungen (Kassel) lebensgefährlich verletzt wurde, ist später im Krankenhaus gestorben.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen zu dem Unfall auf der B7 dauerten demnach an. Offenbar sei ein entgegenkommender Wagen in die Spur des 22-Jährigen geraten und frontal mit ihm kollidiert.