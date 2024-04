Drei mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Trickbetrügern stehen seit Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt.

Die Anklage wirft den beiden 34 und 49 Jahre alten Hauptangeklagten vor, sich als Polizisten ausgegeben und bei älteren Menschen Geld und Wertgegenstände in angeblich amtliche Verwahrung genommen zu haben. Der 29 Jahre alten Mitangeklagten wird Beihilfe zu den Taten zur Last gelegt. Laut Anklage erbeuteten die Täter in drei Fällen Geld und Wertsachen in Höhe von rund 250.000 Euro. Bis Mitte Juni sind neun weitere Prozesstage geplant.