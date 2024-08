29-Jähriger stößt mit Krankenwagen zusammen - drei Verletzte in Helsa

Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer mit einem Rettungswagen in Helsa (Kassel) zusammengestoßen.

Der 29-jährige Autofahrer und die beiden Sanitäter kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Krankenwagen war ohne Patienten auf dem Weg zu einem Einsatz und versuchte laut Polizei das Auto zu überholen, nachdem der 29-jährige Fahrer trotz eingeschalteter Sirene und Martinshorn nicht reagierte. Im Moment des Überholens sei der Autofahrer dann in eine Einfahrt eingebogen und so mit dem Krankenwagen zusammengestoßen. Der Wagen des 29-Jährigen landete durch die Kollision in einem Graben.