Eine Taucherin aus Hessen ist bei einem Lehrgang in Niedersachsen ertrunken. Die 30-Jährige war mit einer Gruppe im Kreidesee bei Cuxhaven tauchen, in einem der beliebtesten Tauchspots Deutschlands.

Wie die Polizei mitteilte, ertrank die 30 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bei einem Tauchlehrgang im Kreidesee bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven). Sie war demnach am Samstagnachmittag für eine Tieftauchübung mit einem Tauchlehrer und einer Gruppe mit fünf Teilnehmenden an dem See.

Nach Informationen von Radio Bremen hatte zuvor die Ausrüstung der Frau Probleme gemacht. Die genaue Ursache war laut Polizei am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

30.000 Besucher aus der ganzen Welt

Der 60 Meter tiefe Kreidesee in Hemmoor gilt als eines der beliebtesten Tauchreviere Deutschlands. Jährlich kommen mehr als 30.000 Menschen aus der ganzen Welt. In der Vergangenheit verunglückten dabei immer wieder Menschen in dem See .

Die Sicht liegt bei bis zu 40 Metern. Das liegt daran, dass dort einst Kreide für die Zementherstellung abgebaut wurde.

Autos, ein Flugzeug und der tiefste Briefkasten

Für die Taucherinnen und Taucher wurden Attraktionen wie Autos, Wohnwagen und ein Flugzeug versenkt.

Auch der tiefste Briefkasten Deutschlands liegt im Kreidesee - in 19 Metern Tiefe. Taucherinnen und Taucher können in die gelbe Box wasserfeste Postkarten stecken. Es handelt sich jedoch nicht um einen offiziellen Kasten der Deutschen Post, er wird wöchentlich von einem Taucher geleert. Dann werden die Karten zur Post gebracht.

Gelber Briefkasten der Marke Eigenbau im Kreidesee im Hemmoor in einer Tiefe von 19 Metern. Daneben steht ein Fahrrad, im Hintergrund ist ein Lkw zu sehen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)