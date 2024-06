Der Tatort rund um ein Vereinsheim in Frankfurt-Unterliederbach wurde abgesperrt.

Der Tatort rund um ein Vereinsheim in Frankfurt-Unterliederbach wurde abgesperrt. Bild © 5vision.news

Toter nach Messerattacke in Frankfurt

31-Jähriger stirbt nach Messerattacke in Frankfurt

Im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach ist ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein 31-Jähriger mit einem Messer so schwer verletzt, dass er starb.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in Frankfurt-Unterliederbach gerufen, mehrere Zeugen hatten den Notruf gewählt. Demnach kam es zu einem Streit auf dem Gelände eines Sportvereins. Wie die Polizei mitteilte, starb dabei ein 31 Jahre alter Frankfurter.

Nach ersten Erkenntnissen war das Opfer mit dem mutmaßlichen Täter im Bereich des Vereinsheims in Streit geraten. Dabei stach der Mann mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, rannten laut Polizei noch einige Personen weg. Der 31-Jährige lag blutend am Boden. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass ihm die Rettungskräfte nicht mehr helfen konnten.

Angreifer stellt sich

Der Angreifer stellte sich der Polizei gestellt und gab die Tat zu. Die Hintergründe sind noch unklar - ebenso, ob noch mehr Personen an der Auseinandersetzung beteiligten waren. Die Mordkommission ermittelt.

