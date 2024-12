Eine 49-Jährige hat im südhessischen Babenhausen zwei Polizisten verletzt. Mit mehr als drei Promille im Blut rastete sie bei einer Verkehrskontrolle aus. Neben Faustschlägen und Tritten gab es Beleidigungen.

Eine 49 Jahre alte Frau hatte laut Polizei ihr Auto in der Ziegelhüttenstraße in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) so abgestellt, dass der Verkehr behindert wurde. Als die Polizei am Donnerstag eintraf, zeigte sich die stark alkoholisierte Fahrerin unkooperativ und provozierte die Beamten.

Im Verlauf der Kontrolle eskalierte die Situation: Die Frau schlug nach Polizei-Angaben vom Freitag einem 25-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht und zerschlug seine Brille.

Auch im Streifenwagen blieb sie demnach aggressiv. Eine Polizistin sei von der Frau in den Rücken getreten und beleidigt worden. Beide Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen.

3,1 Promille - Mehrere Strafanzeigen drohen

Ein später durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von 3,1 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bei einem solchen Alkoholgehalt beginnt eine schwere Alkoholvergiftung, die im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein kann. Der 49-Jährigen drohen nun mehrere Strafanzeigen.