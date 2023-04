Feuer in Holzanbau und Garage

Ein Mann ist am Dienstagvormittag bei dem Brand einer Garage an einem Wohnhaus in Borken im Schwalm-Eder-Kreis schwer verletzt worden.

Der verwirrt wirkende 39-Jährige wurde aufgrund schwerer Brandwunden mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht, wie die Polizei berichtete. Lebensgefahr bestand nicht.

Details zur Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.