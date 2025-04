Ein 46-Jähriger ist auf einem Bauernhof in Niedergründau ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt gegen einen Traktorfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Die Offenbacher Polizei berichtete am Samstag von einem tödlichen Unglück, das sich bereits am Freitag auf einem Bauernhof in Gründau-Niedergründau (Main-Kinzig) ereignet hatte. Dort fanden Helfer am Nachmittag den leblosen Körper eines 46 Jahre alten Mannes vor einem Stall. Ein Notarzt konnte demnach nur noch den Tod feststellen.

Nach ersten Einschätzungen könnte der Mann bei Rangierarbeiten von einem Traktor mit Anhänger erfasst worden sein. Bestätigt ist das aber noch nicht. Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kam, müsse noch geklärt werden.

Verdacht auf fahrlässige Tötung

Gegen den Fahrer des Traktors werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, teilte die Polizei mit. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet. Außerdem soll ein Gutachter den Ablauf des Geschehens rekonstruieren.