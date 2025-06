47-Jährige stirbt nach Gewalttat in Ronneburg

Verdächtiger in U-Haft

Eine 47-jährige Frau ist in Ronneburg bei einer Gewalttat ums Leben gekommen. Verdächtigt wird ein Mann aus ihrem persönlichen Umfeld. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Spurensicherung und Rettungskräfte waren am frühen Montagabend vor Ort. Bild © 5vision.news

Ein 45 Jahre alter Mann steht laut Staatsanwaltschaft Hanau unter "dringendem Tatverdacht", am Montag eine zwei Jahre ältere Frau in Ronneburg (Main-Kinzig) getötet zu haben. Wie die Ermittler berichteten, wurde die Frau bewusstlos in einem Wohnhaus im Ortsteil Hüttengesäß aufgefunden.

Täter und Opfer in persönlicher Beziehung

Die 47-Jährige starb laut Mitteilung trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen noch im Rettungswagen. Auch der 45-Jährige wurde am Einsatzort angetroffen. Er wurde festgenommen und am Dienstag in Untersuchungshaft genommen.

Opfer und mutmaßlicher Täter standen "in einer persönlichen Beziehung", wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten. Unklar ist, ob sie beide gemeinsam in einem Haushalt lebten.

Polizei sucht Zeugen

Eine Obduktion der 47-Jährigen erhärtete den Verdacht auf ein Tötungsdelikt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag auf hr-Nachfrage mitteilte. Um welche Art von Verletzung es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.