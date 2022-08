Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Hosenfeld (Fulda) ist am Dienstag eine 50 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ihr ein 51 Jahre alter Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen, es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, den Schaden gab die Polizei mit rund 10.000 Euro an.