Notfall-Übung mit Statisten: Straßenbahn-Unfall in Hessisch Lichtenau

In Nordhessen findet am Morgen eine Notfall-Übung statt: In Hessisch Lichtenau wird ein Straßenbahnunfall simuliert. Die Retttungskräfte waren nicht eingeweiht.

Veröffentlicht am 27.07.24 um 11:45 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Rund 110 Menschen sind vor Ort am Bahnhof im Stadtteil Lichtenhagen. Angenommen wird, dass ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist und es viele Verletzte gibt. Für die Übung am Samstagmorgen sind Statisten angeheuert worden. Rettungsdienste und Freiwillige Feuerwehr müssen so realistisch wie möglich den Einsatz hinter sich bringen. Sie sind gegen 11.15 Uhr ohne Vorwarnung alarmiert worden. Der Unfall wird mit einer echten Straßenbahn der Kasseler Verkehrsbetriebe geübt.