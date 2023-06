Der Fundort der Bombe in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt.

Der Fundort der Bombe in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt. Bild © Keutz TV

Bombenfund in Darmstadt

500-Kilo-Bombe in Darmstadt gefunden - Evakuierung läuft

Nach dem Fund einer etwa 500 Kilo schweren Weltkriegsbombe hat in Darmstadt nördlich der Innenstadt die Evakuierung begonnen. Der Radius wurde 500 Meter um den Fundort gezogen. Mehr als 20 Straßen sind betroffen.

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Informationen der Stadt am Montagvormittag entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst soll den etwa 500 Kilo schweren Sprengkörper noch am Montag entschärfen.

Daher werden seit 15 Uhr Gebäude in einem Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort nördlich der Darmstädter Innenstadt evakuiert. Landes- und die Stadtpolizei räumen das Gebiet zur Stunde. Betroffen sind auch Unterkünfte für Geflüchtete sowie Kindertagesstätten, die aktuell informiert werden sollten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Partsch: kurzfristige Räumung notwendig

Alle Personen müssen den Evakuierungsbereich zeitnah verlassen, wie die Stadt weiter mitteilte. Menschen, die das nicht selbständig können, sollen sich bei einem Bürger-Telefon unter 06151 132060 melden. Das Verkehrsunternehmen Heag stelle Busse für den Transport bereit. Anwohner wurden gebeten, vorsorglich persönliche Medikamente, Babynahrung und Ähnliches in ausreichender Menge bei sich zu haben.

Während der Evakuierung und der Entschärfung stehen nach Angaben der Stadt als Betreuungsorte die Sporthalle in der Kasinostraße sowie in die Sporthalle am Bürgerpark (Großsporthalle Alsfelder Straße) zur Verfügung.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sagte: "Die durchaus herausfordernde und aktuell auch gefahrvolle Situation bedarf einer kurzfristigen Räumung." Er setze auf Verständnis und Kooperationsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger bei der Entschärfung, wie er betonte.

Bereich für Autoverkehr gesperrt

Die Pallaswiesenstraße im Bereich der Kasinostraße und "Im Tiefen See" ist laut Polizei bereits seit 10 Uhr für den Verkehr gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Wegen der Sperrung und des Polizeieinsatzes kommt es laut dem Rhein-Main-Verkehrsverbund seit 12.30 Uhr zu Verspätungen und Umleitungen der Busse WE1, WE2 und 8E. Das Ende der Sperrungen sei nicht absehbar, hieß es am Nachmittag.

Der Evakuierungsbereich umfasst nach Angaben der Stadt Teile folgender Straßen:

Alicenstraße

Benzweg

Emilstraße

Gräfenhäuser Straße

Helfmannstraße

Im Tiefen See

Irenenstraße

Jacobistraße

Johannisplatz

Junkersweg

Kahlertstraße

Kasinostraße

Kirschenallee

Landwehrstraße

Liebigstraße

Maybachweg

Otto-Röhm-Straße

Pallaswiesenstraße

Parcusstraße

Rößlerstraße

Sensfelderweg

Viktoriaplatz

Viktoriastraße

Wilhelm-Leuschner-Straße

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen