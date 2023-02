Mit Schockanrufen haben Unbekannte zwei Seniorinnen in Eschwege (Werra-Meißner) am Mittwoch um viel Geld gebracht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erbeuteten sie von einer 76-Jährigen 35.000 Euro. Eine 82-Jährige übergab 21.000 Euro an die Betrüger. In einem Fall gaukelten die Täter einen schweren Unfall vor, in den ein Enkel verwickelt sei. Im anderen warnten sie vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch.